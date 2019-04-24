Türkçe e-sınav pilot uygulaması Bursa'da başladı

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterliliklerini ölçen Türkçe elektronik sınavı, Bursa'da ilk kez uygulandı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Bilici, Abdülhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ilk uygulamada öğrencileri yalnız bırakmadı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “Dört Beceride Türkçe Dil Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Projesi” kapsamında Türkçe elektronik sınav pilot uygulaması Bursa'da başladı. 24-26 Nisan tarihleri arasında Abdülhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek pilot uygulamada, 7. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor. İlk uygulaması Ankara'da gerçekleştirilen Türkçe e-sınav ile dört beceride dil yeterlilikleri ölçülecek. Bu sınav Bursa'nın da yer aldığı Ankara, İstanbul, Kütahya, Denizli, Aydın, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Konya olmak üzere 15 pilot ilde gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim sisteminde bir ilk olan Türkçe elektronik sınavının pilot uygulamalarının ardından elde edilen veriler kullanılarak mevcut durum görülecek. Uygulamadan elde edilen veriler ile anadildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkiler incelenebilecek. 2019 yılında farklı sınıflardaki öğrencilere yönelik ana dilde dört beceri izleme ve değerlendirme araştırmaları, daha sonra 81 ili kapsayacak şekilde devam edecek. İzleme araştırmalarından elde edilecek geri beslemelerle anadil eğitiminin sürekli güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sınava Nilüfer ilçesine bağlı Koç Ortaokulu ve Osmangazi ilçesine bağlı Atatürk Ortaokulu ile Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri katılacak. İmtihan süresi okuma ve dinleme becerileri için 30'ar, konuşma becerisi için 10 ve yazma becerisi için 60 dakika olarak uygulanacak. 7. sınıfların yer aldığı uygulamaya Bursa'da 3 okuldan toplam 102 öğrenci katılacak.