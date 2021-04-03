Türkeş: "24 yıldan sonra da milliyetçi-ülkücü irade ve onu sevenleri buradadır, dimdik ve inançla ayaktadır"

MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, "Merhum Başbuğumuzu kaybımızdan buyana geçen 24 yıldan sonra da milliyetçi-ülkücü irade ve onu sevenleri buradadır, dimdik ve inançla ayaktadır" dedi.

Merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş'in 24. ölüm yıldönümü sebebiyle MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, yapmış olduğu yazılı açıklamada şu cümleler yer verdi;

"Merhum Başbuğumuz, yarım yüzyıl önce, milletimizin yine bugünkü gibi ağır buhranlara boğuştuğu ve kendi değerleri içinden bir umut aradığı dönemde ortaya çıkarak, muhteşem eserlere damgasını vurmuş gerçek bir dava adamıdır. O, yürekten inandığı ve gönülden bağlandığı Türklük aşkı uğruna, her türlü meşakkati göze alan ve yaşayan, çelikten iradesi ve sarsılmaz azmi ile hiçbir tereddüt belirtisi göstermeyen tam bir inanç timsalidir. Yetiştirip emanet ettiği ülkücü gençlik ile vatanı için fedakarlığa, milleti için göreve hazır bir siyasal kadro olan Milliyetçi Hareket Partisi, onun en büyük eseridir. Bu eserlerle ne kadar övünsek azdır. Türk milliyetçileri, onun liderliği ile kendilerine dayatılan sınırlı bir siyasal hareket alanını, yürekli ve akıllı bir siyasi mücadele ile bugüne kadar uzanan çizgide kırılma olmaksızın sürekli genişletmesini bilmişlerdir. Ne mutlu ki, Milliyetçi Hareket Partisi, onun açtığı yolda ilerleyerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izinde Türkiye'nin her sorununa cevap verebilecek fikir, vizyon ve kadroları yetiştiren ve daha da önemlisi milliyetçiliği, toplumun siyaset algısında merkeze çeken bir siyaset okulu haline gelmiştir. Merhum Başbuğumuzu kaybımızdan buyana geçen 24 yıldan sonra da milliyetçi-ülkücü irade ve onu sevenleri buradadır, dimdik ve inançla ayaktadır. Kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç bir zaman değişmeyecek olan Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş ve Aziz Ülkücü Şehitlerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle yad ediyor, kabirlerinin nur, mekanlarının Cennet olmasını Yüce Allah'tan diliyorum."