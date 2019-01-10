Türkeş'in ismi Osmangazi'de yaşayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in adı Osmangazi'de bir caddeye verildi.

Osmangazi Belediye Meclisi, Yunuseli ve Güneştepe mahallelerini birbirine bağlayan 20 metre genişliğinde bin 530 metre uzunluğundaki caddeye Alparslan Türkeş'in ismini verdi. MHP Grubu'nun teklifini inceleyen Çevre ve Kültür Komisyonu maddeyi ocak ayı meclisinde gündeme getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında Alparslan Türkeş'in adının Yunuseli-Güneştepe arasındaki caddeye verilmesi yönündeki madde oy birliğiyle kabul edildi. MHP Grubu'nun önergesi üzerine bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Yunuseli ve Güneştepe mahallelerini kapsayan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Neşet Ertaş caddeleri arasında bin 530 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki caddeye merhum Alparslan Türkeş'in ismini verdik. Hayırlı olsun” dedi.

MHP Grup Sözcüsü Cemil Aydın da Başkan Dündar ve meclis üyelerine teşekkür ederek, “Türkeş, Türk dünyasında kabul görmüş, Türkiye'de de artık her kesim tarafından kabul edilen değerli bir şahsiyettir. Bu önemli şahsiyetin isminin Osmangazi'de yaşatılacak olması bizleri çok memnun etti. Başkanımız Mustafa Dündar ve meclis üyelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

MHP Osmangazi ilçe yönetimi de meclis toplantısı sonrasında Başkan Mustafa Dündar ve meclis üyelerine teşekkür etti.