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Türkiye Batuhan Kör'ü konuşuyor!

Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, Cumartesi günü TFF 1.

Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör, Cumartesi günü TFF 1. Lig'de Samsunspor'a 2, dün de Türkiye Kupası'nda da Göztepe'ye 4 gol atarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.


Türkiye Kupası'ndaki 5-4'lük Göztepe galibiyetinde attığı 4 golle büyük rol oynayan Batuhan Kör, Türkiye'de bir numaralı gündem olmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu, 4 günde 6 gol atarak ulaşılması çok zor bir başarıya da imza attı. Batuhan Kör, TFF 1.Lig'in 14'üncü haftasında Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında ağları 2 kez havalandırarak takımını galibiyete taşımıştı. Genç futbolcu, Göztepe'yle dün oynanan Türkiye Kupası maçında da rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı. Batuhan Kör, bu sezon lig ve kupa dahil çıktığı toplam 15 maçta 9 gole imza attı. 19 yaşındaki futbolcunun bu başarısı, hem Türkiye'de hem de Dünya basınında da büyük yankı buldu.

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