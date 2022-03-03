Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin'den tarihi dönüşüme övgü

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirilen dönüşümün örnek çalışma olduğunu söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki Gaziantep Valisi Davut Gür ve işadamlarıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gür, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Heykel'deki tarihi binada gerçekleşen ziyarette her iki kentte de hayata geçirilen örnek projeler konuşuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'ni konuklarına bizzat yerinde gösterdi. Proje kapsamında şu ana kadar 37 binanın yıkıldığını ve kalan son binanın da önümüzdeki günlerde ortadan kaldırılacağını belirten Başkan Aktaş, projenin tarih başkenti Bursa'ya büyük değer katacağını söyledi.

Örnek çalışma

Türkiye Belediyeler Birliği'nin de başkanı olduğunu, bu nedenle de ülke genelindeki güzel projeleri yerinde incelediklerini dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tarihi bölgede gerçekleştirilen örnek proje nedeniyle Başkan Aktaş ve ekibini kutladı. Bursa ile Gaziantep'in ortak birçok noktası olduğunu dile getiren Şahin, “Birbirini tamamlayan bir sanayi altyapımız var. Birbirini tamamlayan bir kültürel mirasımız var. Hanlar-hamamlar memleketinde biz de İpek Yolu'ndayız. Hanlarımız, hamamlarımız var ve ortak gerçekleştireceğimiz çok proje bulunuyor. Başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'da attığı tohumun Bursa'da nasıl yükseldiğini, kocaman fidanın ormana dönüştüğünü görüyoruz. Bu yüzden her şehrin birbirinden öğreneceği şeyler var. Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Artık kültürel belediyecilik yükselen değerdir. Artık şehir ekonomisi, belediye başkanlarımızın en önemli işi ve gücüdür. Ve yerel diplomasi, dünyanın yükselen değeridir. Yerel diplomaside şehirler birleştikçe, milletler birleşiyor. Bir taraftan hayırda yarışıp, bir taraftan da güçbirliği yapıp, destinasyona yeni mekanlar oluşturmamız ve daha çok insanı buraya getirmemiz, daha çok insana buraları tanıtmamız gerekiyor. Bu coğrafyada güçlü olmamız gerekiyor, onun için buradayız” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Bursa'da tarihi hanlar bölgesini gün yüzüne çıkaran projenin olağanüstü çalışma olduğunu, restorasyonların Türkiye'ye örnek nitelik taşıdığını belirterek, Başkan Aktaş'ı tebrik etti.

Başkan Aktaş ve konukları, daha sonra Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek, alplerin nöbet değişimini izledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra müze ve güncel sanat galerisine dönüştürülen Zindan Kapı'yı da ziyaret eden konuk heyet, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde de geleneksel yöntemlerle kozadan ipek üretimini inceledi.