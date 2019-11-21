Türkiye ihracatının yüzde 45'ini 0,17'lik dilimdeki işletmeler yapıyor

ULUTEK Teknopark'ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri'nde konuşan KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, Türkiye'de kurulu işletmelerin sadece yüzde 0,17'sinin ülkedeki bütün ihracatın yüzde 45'ini tek başına yaptığını açıkladı.

ULUTEK Teknopark, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, KOSGEB, Uludağ İhracatçılar Birliği, Avrupa İşletmeler Ağı ve BUTECH Yazılım Kümesi iş birliğiyle düzenlenen seminere sanayi ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Programda KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör ve Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Devlet Destekleri Şube Müdürü Birsen Dener konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerin ilk konuşmacısı KOSGEB İl Müdürü Erkan Güngör oldu. İl Müdürü Erkan Güngör, kurumun 2009 yılına kadar yaklaşık 400 bin KOBİ'ye destek verdiğini, yenilenen perspektif çerçevesinde 3,4 milyon KOBİ'nin destek alanı kapsamına alındığını açıkladı. Türkiye'de kurulu tüm işletmelerin yüzde 0,17'sinin ihracatın yüzde 45'ini tek başına yaptığının altını çizen Erkan Güngör, “Yatırımlara baktığımız zaman; yatırımların yüzde 60'ını KOBİ'ler yaparken, yüzde 40'ını ise büyük işletmelerin yaptığını görüyoruz. İstihdama geldiğimiz zaman Türkiye'deki iş gücünün yaklaşık yüzde 73'ünü KOBİ'ler sağlıyor. Hal böyle olunca, KOBİ'lere yönelik politikalar geliştirmek için başta KOSGEB olmak üzere tüm kurumlarımız çalışmalarını olanca hızıyla sürdürmektedir. Kurum olarak 2018 yılı itibariyle cari açığı azaltacak yerli ve milli üretime yöneldik. Teknoloji tabanlı girişimciliğe önem verdik. Katma değerli üretim, dijitalleşme, kurumsallaşma ve markalaşma alanlarına odaklanıyoruz” dedi.

Yurt dışı pazar destekleri konusunda da açıklamalarda bulunan Erkan Güngör, KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştırılması konusunda ciddi yenilikler getirildiğini vurguladı. KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ'lerin desteklerden yararlanabileceğini aktaran Güngör; “KOBİ'lerin kendi ihtiyaçlarını tespit edebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu noktada ihtiyaç duyulan araçlara ulaşabilmeleri için KOBİ'lerimize ciddi destekler veriyoruz. Firmalarımızın yurt dışı pazarlara açılabilme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyoruz. İhracata başlayan ve e-ticaret yapan KOBİ sayısını arttırmak istiyoruz. Proje bazlı yürütülecek bir program. Minimum 8 ay, maksimum 24 aylık program yazan KOBİ'lerimize üst sınır olarak 300 bin TL'lik bir destek sağlıyoruz. Bu rakamın 210 bin TL'si hibe, 90 bin TL'si ise geri ödemeli kredi olarak veriliyor. Tüm KOBİ'lerimiz bu programdan tek sefere mahsus yararlanabilecek” diye konuştu.

UİB Devlet Destekleri Şube Müdürü Birsen Dener de davetlilere UİB'in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.