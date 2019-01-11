Türkiye Kent Konseyleri Platformu Nilüfer'de yapıldı.

genel kurulu Nilüfer Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

5-6 Ocak tarihlerinde Holiday Inn Otel'de gerçekleşen toplantıya Türkiye'nin dört bir yanından kent konseyi temsilcileri katıldı. 24. dönem başkanlığı yapan Mersin Kent Konseyi, başkanlığı Nilüfer Kent Konseyi'ne teslim etti. Devir teslimin ardından oluşturulan divana, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru seçildi. Divan tarafından genel kurul programıyla ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından eEkonomist Mustafa Sönmez söz aldı. Ekonomi ve yerel yönetimler konularında davetlileri bilgilendiren Sönmez, sunumunun ardından soruları cevapladı.

İkinci oturumda ise, 'Ekonomik Krizden Çıkış Yollarından Biri Olarak Kooperatifçilik Modeli' konuşuldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne ve Kooperatifler Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ORKoop Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ünal Örnek, kooperatifçilik konusunda bilgilendirme yaptılar. Konuşmaların ardından Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Genel Sekreter Elvan Atay, değerli katkılarından dolayı konuşmacılara teşekkür ettiler.

Genel kurulun ikinci gününde toplantıyı Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ziyaret etti. Bozbey, kent konseylerinin şehirlerin mihenk taşı olduğunu söyledi.

Kent Konseyi'nin örnek çalışmalarına dikkat çeken ve Nilüfer'de oluşturdukları şeffaf yönetim anlayışını Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de taşıyacaklarını ifade eden Bozbey, her ilçedeki kent konseylerinin faal olarak bu sistemde yer alacağını, mahalle komiteleri sisteminin buralarda da yaygınlaştırılacağını söyledi. Genel kurul, yönerge ve yönetmelik düzenlemeleri, ardından da sonuç bildirgesi hazırlanması ile devam etti. Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından Misi ziyareti ile toplantı sona erdi.