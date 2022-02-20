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Türkiye Kupası Anadolu Efes'in

Bursa’da oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 86-72 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Bursa'da oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



Salon: Tofaş


Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik


Fenerbahçe Beko: James Metecan Birsen, Şehmus Hazer 6, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 10, Marker Starks 10, Tarık Biberoviç, Pierre 2, Marko Guduric 15, Jamal Floyd 10, Booker 17, Ahmet Düverlioğlu 2


Başantrenör: Aleksandar Djordjevic


Anadolu Efes: Larkin 6, Beaubois 19, Yiğitcan Saybir 2, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 1, Egemen Güven, Moerman 13, Tibor Pleiss 20, Micicx 23, Simon 2


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 16-14 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 41-27 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 62-49 (Anadolu Efes lehine)

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