Türkiye - Letonya maçı Bursa'da oynanacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Turu'nda karşı karşıya geleceği Letonya maçı Bursa'da oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Turu'nda 24 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Letonya ile oynayacağı karşılaşma Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'Şimdi hep birlikte yaralarımızı sarma zamanı!' başlığıyla yapılan açıklamada, "Bursa'da Letonya karşısında oynayacağımız müsabakanın gelirleri AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarımıza aktarılacaktır. Tüm basketbolseverleri maça davet ediyoruz!" denildi.