Türkiye-Macaristan arasında 6 milyar dolarlık ticaret hedefi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) hedef ülke pazarlarına yönelik düzenlediği çevrimiçi seminerler serisi devam ediyor. ‘Macaristan Pazarı ve Yatırım İmkânları' webinarında konuşan Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan ve Türkiye arasındaki kara yolu taşımacılığında uygulanan kota uygulamasının çözüme kavuşturulmasının ihracatçıya büyük kolaylık sağladığını söyledi.

BTSO'nun üyelerinin pandemi döneminde ihracatını artırmak için düzenlediği webinarlarının 35.'si ‘Macaristan Pazarı ve Ticaret İmkanları' ile gerçekleşti. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit'in yönettiği programda, T.C. Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Ticaret Müşâvirleri Başak Araslı Akyol ve Meral Şengül katıldı. Konuşmacılar, Macaristan ekonomisi ve yatırım imkânları konusunda bilgiler paylaştı.

Büyükelçi Ahmet Akif Oktay, Türkiye ve Macaristan'ın stratejik ortaklığının uzun yıllardır devam ettiğini söyledi. İki ülke arasındaki toplantıların 2021 yılında da sürdürüleceğini ifade eden Oktay, “Bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının bu sene Türkiye'de yapılması planlanıyor. Temennimiz, bu toplantıyı fiziksel olarak gerçekleştirilmek. 2018'deki Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinde, 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Fiilen bunun yarısına ulaştık. Siyasi anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olması, iş çevreleri için büyük avantaj. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ticaret cephesinde daha güçlü olacağına inanıyoruz.” dedi.

Macaristan ve Türkiye arasındaki kara yolu taşımacılığındaki kota uygulamasının çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Oktay, “Geçen yıl yaptığımız Karayolu Ulaştırma Komisyonu toplantısında kalıcı bir çözüme kavuşturduk. İhracatçılarımız, ihracatlarını büyük ölçüde karayoluyla yapıyor. Macaristan'ın bize verdiği yıllık 40 bin geçiş kotası hiçbir şekilde yetmiyordu. Macaristan ile bir mutabakata vardık. Artık ihracatçılarımızın önü bu anlamda açılmış vaziyette. Müteşebbislerimizin öteden beri Macaristan'da bir Türk bankası açılması talebi vardı. Bu konuda mutlu sona doğru ilerliyoruz. Vakıfbank, Macaristan'da bir temsilcilik açacak. Bu konuda çalışmalar başladı. İlk etapta temsilcilik ofisi olarak açılacak. Bir sonraki aşamada şubeye dönüşmesini bekliyoruz. Bu hizmet, Macaristan'a yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız için büyük bir teşvik unsuru olacak” ifadelerini kullandı.

Bursalı 443 firma Macaristan ile ticaret yapıyor

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Macaristan'ın tarihî ve kültürel bağlarının güçlü olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal iş birliğinin geliştirilmesi için sağlam bir zemin teşkil edildiğini ifade eden Bayizit, “Bu doğrultuda iş dünyası olarak son yıllarda ekonomik alandaki ilişkilerimizin derinleştiğini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2013 yılında tesis edilen yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ve her yıl gerçekleştirilen karma ekonomi komisyonu toplantıları ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sağlıyor. 2000 yılında 356 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara ulaştı. Ancak 6 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor” dedi.

Bursa'dan Macaristan'a ihracat yapan firma sayısının 443 olduğunu belirten Murat Bayizit, Bursa ve Macaristan arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında 250 milyon dolar olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda Budapeşte Ticaret Müşaviri Başak Araslı Akyol ve Budapeşte Ticaret Müşaviri Meral Şengül de Macaristan pazarı ve ticaret imkânları hakkında sunum gerçekleştirdi.