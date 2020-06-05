Türkiye Sağlık Vakfı, online güzellik eğitimlerini Bursa'dan başlatacak

Toplam 400 saat sürecek eğitimleri tamamlayan kursiyerler uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanacak.

Sağlık eğitimleri konusunda uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Sağlık Vakfı, güzellik sektörüne vasıflı ara eleman kazandırılması maksadıyla Türkiye'de ilk kez Bursalı bir firma ile sözleşme imzaladı. Türkiye Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Murat Balaban, sağlık eğitimleri konusunda en büyük önem verdikleri konunun mesleki eğitimler olduğunu vurguladı. Türkiye'deki sağlık sektörüne nitelikli ara eleman kazandırılması noktasında eğitimler düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Başkan Dr. Murat Balaban, “Uzaktan eğitim teknolojisini kullandığımız altyapımız ile ulaşılabilir bir eğitim formülü uyguluyoruz. Son salgın sürecinde de uzaktan eğitimin değeri daha anlaşılır hale geldi. Vakıf olarak yaklaşık 10 senedir uzaktan eğitim sistemini kullanıyoruz. Sağlık sektörü profesyonellerine yönelik eğitimler de veriyoruz. Mesleki uzmanlıkların geliştirilmesi ana hedefi ile bu çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca psikoloji eğitimleri de veriyoruz” diye konuştu.

Online eğitimler sektöre nitelikli personel kazandıracak

Güzellik sektörüne yönelik eğitimlere Türkiye'de yoğun bir ilgi bulunduğuna işaret eden Dr. Murat Balaban, “Sektörün ciddi bir personel ihtiyacı var. Nitelikli, uzmanlaşmış, yeni ürünlerin kullanımına yatkın ve katma değer üretebilecek personel yetiştirmek gerekiyor. Bu konuda Bursa merkezli olmak üzere tüm Türkiye'ye yönelik, yine uzaktan eğitim teknolojisini kullanabileceğimiz, örgün eğitim kısmında akademinin imkânlarını kullanarak bütün ülkeye hizmet verebileceğimiz ve yurt dışından gelecek eğitim taleplerini de karşılayabilecek planlama konusunda işbirliği için imzalarımızı attık. Es Akademi'nin mesleki eğitim konusunda bizlere önemli bir destek ve katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'de güzellik alanında hayata geçirilen ilk uygulama olacak. Lokal olarak bir takım girişimler oldu. Ancak Türkiye ve yakın coğrafyamızda sağlık turizmi ile ilintili olacak şekilde güzellik uygulaması eğitimleri ve sertifikası vereceğimiz ilk uygulama olması açısından büyük bir önem taşıyor. Es Akademi'ye ve yöneticilerine destekleri için teşekkür ediyor, ülkemize ve güzellik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Eğitim alanı kısa zamanda geliştirilecek

Es Akademi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi ise protokol ile tüm Türkiye'ye açılacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. İlk etapta sadece cilt bakımı konusunda online eğitimler vereceklerini belirten Gülin Çifçi, “Diğer uygulamalarımızın da online eğitimlerini ve planlamalarını yaparak hizmet yelpazemizi daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Mekânlar artık bizi kısıtlamayacak. Uygulama sonunda vereceğimiz sertifikalarımızın uluslararası geçerliliği olacak. İlk etapta bu uygulamaya özel toplam 400 saat sürecek online eğitimlerimizi tamamlayan kursiyerlerimiz bu sertifikalardan almaya hak kazanacak. Farklı eğitimler için farklı süreler ve eğitim şekilleri belirleyebileceğiz” şeklinde konuştu.