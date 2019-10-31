Türkiye Şampiyonu olan ADS Squash başarısını Nilüfer ile paylaştı

Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Şampiyonası’na Gençler Kategorisi’nde katılan ve Türkiye Şampiyonu olan ADS Squash Spor Kulübü, elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu sonrası, başarılarını Nilüfer Belediyesi ile paylaştı.
Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Şampiyonası'na Gençler Kategorisi'nde katılan ve Türkiye Şampiyonu olan ADS Squash Spor Kulübü, elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu sonrası, başarılarını Nilüfer Belediyesi ile paylaştı.
ADS Squash Spor Kulübü Başkanı Şerafeddin Özcan, teknik heyet ve sporcular, Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evin'de gerçekleşen ziyarette konukları Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ağırladı. Elde ettikleri başarıdan dolayı kulüp idarecileri ve sporcuları kutlayan Sibel Özer, kurum olarak her zaman sporu desteklediklerini belirtti. Spor ve sanat kenti Nilüfer'de elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Özer, ADS Squash Spor Kulübü'ne çalışmalarında başarılar diledi.
“Milli takıma aday gösterildik"
Misafirperverliğinden dolayı Sibel Özer'e teşekkür eden Kulüp Başkanı Şerafeddin Özcan ve idareciler, Bursa ve Nilüfer'i en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.
Kulüp Başkanı Özcan, 16-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Şampiyonası'nda 6 kulüp ve 150 sporcu ile mücadele ettiklerini, ADS Squash Spor Kulübü olarak, Türkiye Şampiyonluğu ve çeşitli yaş gruplarında bir sporcuyla birincilik, iki sporcuyla ikincilik ve 4 sporcuyla üçüncülük elde ettikleri başarılardan dolayı milli takıma aday gösterildiklerini vurguladı.
“Yola devam"
ADS Squash Kulübü Antrenörü Süleyman Gülaşlar da, daha önce Nilüfer Belediyespor Kulübü bünyesinde bulunan lisanlı sporcuların, geçmiş dönemlerde yapılan 7 farklı faaliyette uluslararası başarılara imza attıklarını, Sırbistan ve Ukrayna'da yapılan yarışmalarda da sporcuları Pelin Akkan ile dördüncülük aldıklarını söyledi. Gülaşlar, 'Yola devam' sloganı ile takım oyuncularını daha üst sıralara taşımak, Türk bayrağını dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandırmak istediklerini ifade etti.
Dereceye giren sporcular
GU11 Türkiye 2.si Pelin Akkan
GU11 Türkiye 3.sü Asya Melek Sözer
GU11 Türkiye 4.sü Sıla Yıldırım
BU11 Türkiye 4.sü A.Eymen Çavuşoğlu
GU 13 Türkiye 3.sü Doğa Kasnak
GU 15 Türkiye 1.si Tuana Karaca
GU 15 Türkiye 2.si Selenay Kılıç
BU 15 Türkiye 3.sü Mustafa Berat Özcan
BU 15 Türkiye 4.sü Eren Nazmi Demirel
BU 15 Türkiye 5.si Ertuğrul Özen
BU 15 Türkiye7.si Yusuf Bera Arık
BU15 Türkiye 8.si Doğukan Akkan
GU 17 Türkiye 3.sü Zeynep Ayda Özkan