Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, İznik Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İznik Elbeyli Er Meydanı'nda yapılacak. Şampiyonanın üçüncü ayağı, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 13:30'da Millî İrade Meydanı'nda (İznik merkez) yapılacak magazin startı ile başlayacak. Aynı gün Elbeyli Er Meydanı'nda serbest antrenman ve sıralama yarışları düzenlenecektir. 1 Ağustos pazar günü ise final yarışında Elbeyli Er Meydanı'nda sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.