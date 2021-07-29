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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, İznik Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışı, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İznik Elbeyli Er Meydanı’nda yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, İznik Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İznik Elbeyli Er Meydanı'nda yapılacak. Şampiyonanın üçüncü ayağı, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 13:30'da Millî İrade Meydanı'nda (İznik merkez) yapılacak magazin startı ile başlayacak. Aynı gün Elbeyli Er Meydanı'nda serbest antrenman ve sıralama yarışları düzenlenecektir. 1 Ağustos pazar günü ise final yarışında Elbeyli Er Meydanı'nda sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

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