Türkiye ve dünya ekonomisi İnegöl'de masaya yatırılacak

İnegöl Belediyesi, belirli aralıklarla gündeme dair düzenlediği programlarla gündeme dair konuları masaya yatırıyor. Bu programlar çerçevesinde, cuma akşamı ekonomi başlığı altında özel bir program ilçe halkıyla buluşuyor. “Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor” konulu seminer ile küresel gelişmeler ve ülke ekonomisi İnegöl'de konuşulacak.

Önemli ve özel konu ile konukların yer alacağı program, cuma akşamı 20.30'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın moderatörlüğünde; Gazeteci-Yazar Zafer Şahin, Gazeteci Yusuf Alabarda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin'in konuşmacı olarak katılacağı program öncesi İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tüm ilçe halkına çağrıda bulundu. Güncel konular ile ekonomik gelişmelerin tartışılacağı “Ekonomi ve Dış Politikada Neler Oluyor” konulu seminerde özellikle küresel gelişmeler üzerinde durulacak.