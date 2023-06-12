Türkiye yüzyılı mimarları Gürsu'da buluştu

Gürsu'da seçim sürecinde ve sahada çalışan AK kadrolar Gürsu'da AK Parti Gürsu İlçe Başkanlığı'nın organizasyonu ile Ericek Adrenalin Park'ta bir araya geldi.

AK kadrolar Gürsu'da seçim sonrası buluştu

Gürsu'da AK Parti Gürsu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Türkiye Yüzyılı Mimarları etkinliğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Gürsu'daki seçim çalışmalarında çalışan Gürsu AK Parti İlçe Teşkilatı yönetimi, üyeleri, AK Parti üyeleri, Gürsu'da sahada çalışma yapan AK Parti Milletvekilleri, İl Yöneticileri Gürsu Ericek Adrenalin Park'ta keyifli vakit geçirerek, seçim yorgunluğunu attılar.

Seçim sürecinde yaptıkları özverili çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hem birinci turunda hem de ikinci turunda Gürsu'dan rekor bir oy oranı alınmasına katkı koyan Türkiye Yüzyılı Mimarları haklı bir sevinç yaşarken, yeni hedefleri ve Türkiye Yüzyılı'nı da konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'muzdan Türkiye Yüzyılı'na rekor bir oy oranı çıktı. Yüzde 69,4 oranında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam dedik. Önümüzde Türkiye Yüzyılı var. Hedefimiz güzel, yolumuz belli, davamız hakikatli. Bu şuur ile yola devam ediyoruz. Bu seçim sürecinde bizlere destek veren beraber yol yürüdüğümüz tüm dava dostlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.