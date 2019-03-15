Türkiye'de her 6-7 kişiden biri böbrek hastası

Dr. Alparslan Ersoy, Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı çalışmalarda böbrek hastalığı konusunda çok önemli bulgulara rastladıklarını söyledi.

BUÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı tarafından Dünya Böbrek Günü nedeniyle önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ersoy, Öğretim Üyelerinden Dr. Ayşegül Oruç ve Dr. Abdülmecit Yıldız ile hasta ve hasta yakınları katıldı.

Programda konuşan Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ersoy, kronik böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye'de giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların desteğiyle Türk Nefroloji Derneği'nin (TND), Türkiye'nin değişik bölgelerinde erişkin ve çocuk bireylerde kronik böbrek hastalığı taraması yaptığını aktaran Prof. Dr. Alparslan Ersoy; “Bu çalışma sonucunda ülkemizde erişkin kronik böbrek hastalığı prevalansı yüzde 15.7 (7.5 milyon kişi) olarak tahmin edilmektedir. Kronik böbrek hastalığının en önemli nedeni diyabetesmellitus, yani şeker hastalığıdır. Bu oran, her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastası olduğu anlamına gelmekte ve sorunun boyutunun tahmin edilenin çok üzerinde olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Böbrek hastalığının erken teşhisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, “Böylece hastalık sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Dünyanın çeşitlibölgelerinde yapılan çalışmalar, kronik böbrek hastalığı farkındalığının %10'un altındaolduğunu göstermektedir. Ülkemizde de kronik böbrek hastalığı farkındalığı düşük olduğu için, hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastaların sağlığını tehdit etmekte, yüksek maliyetli diyalizve böbrek nakli tedavileri ile sağlık bütçesinde artışa, engelliliğe ve ölüme yol açmaktadır. Maalesef hastaların çoğu geç dönemde tanı almaktadır. Halen 59.558hastamız diyaliz tedavisi görmekte, 22.672 hastamız da böbrek nakli beklemektedir. Bu sayılar her yıl daha da artmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Alparslan Ersoy, kronik böbrek hastalığından korunmak için insanları düzenli egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye, vücut ağırlığını korumaya, tuzu azaltmaya, yeterli sıvı almaya, sigara içmemeye, alkolden uzak durmaya, ağrı kesici ilaçlardan hekim tavsiyesi olmadığı sürece kaçınmaya, kan basıncını ve kan şekerini düzenli olarak ölçtürmeye ve risk grubunda ise böbreklerini düzenli olarak kontrol ettirmeye çağırdı.