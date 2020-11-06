Türkiye'de ilk defa organ bağışında bulunanlar için online mevlit okutuldu

Yeşil Camii'nde öğle namazından önce Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına, organ bağışında bulunan ve ahirete intikal etmiş donörlerin yakınları için Türkiye'de ilk defa sosyal medya üzerinden online olarak yayınlandı. Programa Covid-19 salgını nedeniyle camiye gelemeyen donör yakınlarının ilgisi büyük oldu.

Programla ilgili konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Organ ve doku bağışlayan ebediyete intikal etmiş olan merhumlarımız için onların ruhuna ithafen bir mevlit programı icra ettik. Onları dualarla andık, ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

Türkiye'de organ bekleyen birçok vatandaşın bulunduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Biz onlara organ bağışlayarak, yeni bir hayat bağışlayın diye sizlere çağrıda bulunuyoruz. Organ bağışı, Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği vücudun sadakasıdır. Bunu bir sadaka olarak görüp, organ bağışı yapabildiğimizde yeni bir hayat yeni bir yaşam hediye ettiğimizi unutmayalım. Organlarımızı ihtiyacı olanlara bağışlamakta lütfen çekinceli davranmayalım” şeklinde konuştu.