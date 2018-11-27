Türkiye'de ilk kez verilen arabuluculuk eğitimi adlî reforma katkı sağlayacak

Uluslararası Tahkim Kurulu (CIArb) Genel Sekreteri Anthony Abrahams, üniversiteyi ziyaret ederek, yüksek lisans öğrencilerinin dersine girdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ilk defa bu yıl hayata geçirdiği arabuluculuk eğitim programlarına her kesimden destek geliyor. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü adıyla açılan yüksek lisans programına destek vermek ve bu alanda eğitim alan öğrencileri bilgilendirmek isteyen CIArb Genel Sekreteri Anthony Abrahams, BUÜ'yi ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Genel Sekreter Abrahams seminer verdi. Abrahams, üniversite bünyesinde açılan programın kendisini ve kurumunu son derece memnun ettiğini söyledi. Abrahams, Türkiye'de ilk kez bir üniversite bünyesinde hayata geçiren programın arabuluculuk ve tahkim alanında ciddi kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'de ilk kez kurs olarak verilmeye başlayan ADR eğitimlerinin Eylül ayında yüksek lisans programına dönüştürülmesinin büyük bir başarı olduğunun altını çizen Abrahams; “Bu durum hem CIArb hem de Uludağ Üniversitesi için bir dönüm noktasıydı ve bu 18 aylık iş birliğinin ve sıkı çalışmanın doruk noktası oldu. Ayrıca iki kuruluş ve BTSO arasında gelişen yakın ilişkiyi kutlamak için bir fırsat sunuyor. CIArb olarak dinamik ve ileriye dönük bir şehir olan Bursa'yla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Program Başkanı ve BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ise programla birlikte Türkiye'deki adalet reformuna katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Ülkemiz için gerek kamu gerekse özel sektörde hızla büyüyor. Uzman yetiştirilmesine duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması halinde, bu hususun giderilmesi ve tarafların karşılıklı olarak üzerinde anlaştıkları ve kabul ettikleri çözüm ya da çözümleri bulmaya yardımcı bir süreçtir” diye konuştu.