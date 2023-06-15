Türkiye'de müzeler afete dirençli

Yahya Coşkun, Türkiye genelinde 250 civarında olan müzelerin 163'ünün son 20 yılda yenilendiğini belirterek, müzelerin depreme dirençli hale getirildiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi ve Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Deprem ve Müzecilik Panelinde, deprem başta olmak üzere müzelerin afetlere dayanıklılığı masaya yatırıldı. Panelin açılında konuşan Yahya Coşkun, bakanlık bünyesindeki müzelerin genel durumu hakkında bilgi verdi.

163 müze yenilendi

Bakanlık olarak afetlere karşı hazırlığı ciddi manada artırdıklarını ifade eden Coşkun, “Çünkü afetlere afetlerden önce hazırlanılır ve hazırlanmak gerekir. Başka türlüsü mümkün değil. Son 20 yılda 163 müzemizi yeniledik. Zaten kabaca 250 müzemiz var. 163 müzemizin tamamı yenilendi. 18 yeni müze açıldı. Yeni açtığımız müzeler ve yenilediğimiz müzeler, fiziken donanımlı, dayanıklı hale getirildi. Zaten bir depremde öncelikli olan şey binanızın yıkılmaması. Bir kere fiziken müzelerimizin tamamını dayanaklı hale getirdik. İkincisi, teşhir edeceğimiz sergi salonlarını afetlere karşı dayanıklı hale getirdik. Öyle ki işte muhtelif sabitleyicilerle, eserlerimizi ve kaidelerimizi sabitlediğimiz için vitrindeki eserlerin bile yerinden oynamaması için önlemler aldık. Zaten yirmi yıldır bu önlemleri aldığımız için ve afet acil eylem planımızı yenilediğimiz için iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Bursa'ya yeni payeler geliyor

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Bursa'nın 2014 yılında başlayan UNESCO yolculuğunun artan bir ivme ile devam ettiğini vurguladı. Bursa'nın iki yıl önce UNESCO Şehirler Ağına girdiğini dile getiren Özer, “Şimdi sırada İznik var. İnşallah 2024 yılında ben eminim ki İznik de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olacak. Bunu çok sevinerek, gururla her yerde söylüyorum. Bunun ötesinde tabii Dünya Turizm Örgütü'nün en iyi köyleri var. Geçen yıl Cumalıkızık bu listeye girdi. İnşallah bu yıl da Gölyazı'yı verdik. Dolayısıyla Bursa, böyle uluslararası payeleri alarak yoluna devam ediyor” dedi.

Bursa'da Bakanlığa ait sekiz müze olduğunu 28 tane de özel müze bulunduğunu ifade eden Özer, arkeoloji müzesi hariç, Bakanlığa ait bütün müzelerin son 3 yılda elden geçirilip, bakım, onarım ve restorasyonlarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş'ın yaptığı, Deprem ve Müzecilik Paneli gerçekleştirildi.

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, ‘Müze sergi salonlarında deprem riskini azaltıcı yöntemler', İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç.Dr. Ömer Dabanlı, ‘Kültür varlıklarının afet riskinden korunması' ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof.Dr. Alpaslan Kuzucuoğlu da ‘Müzeler ve afet risk yönetimi' konulu sunum yaptı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da panelin ardından günün anısına Yahya Coşkun'a tablo hediye etti.