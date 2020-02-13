Türkiye'nin bilim festivalinde hedef büyük

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (BTM) ev sahipliğinde 20-23 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. THY Science Expo için geri sayım sürüyor.

Daha önceki yıllarda “Bursa Bilim Şenliği” olarak gerçekleştirilen, ancak iki yıldır ‘Science Expo' olarak anılan Türkiye'nin en geniş kapsamlı bilimsel etkinliğinde atölye çalışmaları için rezervasyonlar alınmaya başlandı. Bu yıl THY Science Expo'da farklı disiplinlerde 100'e yakın atölye çalışması yapılacak. Fizik, kimya, biyoloji, uzay ve havacılık, elektrik, elektronik gibi birbirinden farklı alanda gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla etkinliğe katılan bilim severlerin ilgi duydukları alanda kendilerini sınamaları hedefleniyor. 4 ve üzeri yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölye çalışmalarına katılmak isteyen okul grupları ve ferdî katılımcılar www.sciencexpo.org adresinden 19 Nisan 2020 tarihine kadar rezervasyon yaptırabilecekler. Geçen yıl Science Expo'yu 201 bin 465 kişi ziyaret etmiş ve 101 bin 358 kişi bilimsel atölye çalışmasına iştirak etmişti. Bu yıl ziyaretçi sayısının 250 bini bulması ve atölye çalışmalarına 150 binin üzerinde bilim severin katılması hedefleniyor.