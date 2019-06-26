Türkiye'nin biyoçeşitliliğini öğrenciler koruyacak

“Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma” projesi kapsamında ilk eğitim Büyükorhan Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu Küçük Yatırımlar Programı (GEF-SGP) tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları, Antakya Dost, Antalya Doğu Akdeniz, Eskişehir Toy Gençlik ve Bursa Koza derneklerinin iş birliği ile yürütülmekte olan “Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma” projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının ve üniversite öğrencilerine yönelik farklı illerde bir dizi eğitim başlatıldı. İlk olarak “Tür Eylem Planlarının Hazırlanması” eğitimi Öğretim Görevlisi İsmet Ceyhun Yıldırım'ın

teşebbüsüyle Büyükorhan Meslek Yüksekokulu'nda başladı. 24-26 Haziran arasında üç gün süren eğitime Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programından 15 öğrenci katıldı.

Dersler uygulamalı olarak Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erdem ve Tür İzleme Sorumlusu Güler Bozok tarafından verildi. Kursiyerler eğitim kapsamında tür eylem planlarını hazırladı. Ayrıca eğitimin sonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar uzmanları tarafından bilgilendirme ve uygulamadaki sıkıntılar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.