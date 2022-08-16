Türkiye'nin dağcıları İnegöl Belediyespor'da yetişiyor

Türkiye'de dağcılık branşında eğitimler açan ilk kulüp olan İnegöl Belediyespor Kulübünde “Tek İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimini” tamamlayan 9 sporcu, uygulamalı sınavları başarıyla geçti.

İnegöl Belediye Spor Kulübü, dağcılık branşında Türkiye Dağcılık Federasyonunun kulüp eğitimleri çerçevesinde öncü olmaya devam ediyor. Eğitim açan tek kulüp olan İnegöl Belediyespor, Tek İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimlerinde de 9 sporcu yetiştirmeyi başardı. Aynı zamanda turuncu lacivertli kulüp Türkiye'de bu eğitimi açan ilk kulüp olarak yine eğitimde dağcılık kulüplerine öncülük etti.

Temmuz ayında başlayan Tek İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimi sonrasında 14 Ağustos tarihinde Kestel Narlıdere Kaya Tırmanış Bahçesinde yapılan eğitim sınavı ile eğitim sona erdi. 9 sporcunun girdiği eğitim sınavında tüm sporcular başarılı performans sergiledi ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun gönderdiği sınav yapıcı antrenör eşliğinde sınava girerek başarı ile sınavlarını neticelendirdiler.