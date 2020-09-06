Türkiye'nin en büyüğü Bursa'da yükseliyor

Türkiye'nin tek parça halinde en büyük ormanı Bursa'da yükseliyor. Orhaneli'deki eski maden sahasına 1 milyon 700 bin fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya paylaşımıyla Bursa'nın dağ yöresindeki eski maden ocağının yeşile dönüşümünü gündeme taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'da yürütülen Maden Sahaları Rehabilitasyonu Planı'yla ‘yeniden orman vasfına dönüşüm'le dikkatleri çekiyor. Bursa'da ekonomik faaliyeti durdurulan maden ocağı işletme sahalarına ilişkin olarak farklı türde fidanlarla orman vasfının geri getirilmesi sağlanıyor. Bu uygulama sayesinde kırsalda yaşayan vatandaşların farklı ürünlerin de elde edilmesiyle milli ekonomiye katılımları güçlendirilmiş oluyor. Ağaçlandırma ve bitkilendirme projesi kapsamında ayrıca farklı sektörlere yönelik ihtiyaçlar için tıbbi ve aromatik bitki türleri de ekiliyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya paylaşımıyla Bursa'daki uygulamayı gündeme getirdi. Paylaşımında öncelikle “Yerin altı da üstü de ülkemizin zenginliğidir” gerçeğini vurgulayan Karacabey, “Zenginliklerimizi korumak adına Bursa Orhaneli'de 30 yıllık hizmet süresinin ardından 2013 yılında kapatılan maden ocağında ağaçlandırma çalışmaları yaptık” dedi.

Kurumu adına Bursa'nın dağ yöresinde yürütülen uygulamadan övgüyle söz ederek, “1 milyon 700 bin fidanı toprakla buluşturduk” ifadelerine yer veren Karacabey, Orhaneli'de ağaçlandırılan eski maden sahası için “Türkiye'nin tek parça halindeki en büyüğü" tanımını yaptı.