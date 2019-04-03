Türkiye'nin en büyük mobil deposunda ÜÇGE imzası

Türkiye'nin tek yerli mobil raf üreticisi olan ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri, sektöründe bir ilke daha imza attı. Yüzde yüz yerli üretimi olan, Türkiye'nin en büyük mobil deposunu hayata geçirdi.

ÜÇGE DRS Satış Pazarlama Direktörü Levent Şahin, mobil raf sistemiyle çözüm odaklı çalıştıklarını belirterek, “Santrifüj pompa sektöründe lider olmuş Standart Pompa firmasının yüksek kapasiteli ve daha az yer kaplayan depo ihtiyacını mobil raf sistemiyle çözüme ulaştırdık. Türünün en kapsamlı depolarından biri olmasına karşın, sistemin yalnızca bir personelle yönetilmesiyle de çalışmanın ne kadar verimli sonuçlara ulaştırdığını göstermiş olduk” dedi.

Sistemin toplam tonaj miktarıyla en büyük mobil depo olma özelliğini elinde tuttuğunu belirten Şahin sözlerine şöyle devam etti: "Alanda klasik depo uygulaması yapıldığında maksimum 1400 palet kapasitesine ulaşılabiliyorken, yenilikçi depo çözümleriyle hizmet veren ÜÇGE DRS Mobipal Mobil depo uygulaması sayesinde depoyu 400 metrekare 3300 palet kapasitesine ulaştırmıştır. Dikey stoklamayı ve koridor aralıklarının yalnızca istenilen malzemeye göre açılmasını sağlayan, minimum alanda maksimum depolamaya imkân sunan mobil raf sistem firma için en doğru çözüm olmuştur. Her bir mobil araba ortalama 180 ton ağırlıkta olup sistemde toplam 15 araba vardır.”