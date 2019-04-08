Türkiye'nin en büyük piyano maratonu

Bursa Kent Konseyi Müzik Eğitim Çalışma Grubu'nun Dünya Müzik Derneği (DMD) işbirliğiyle bu yıl 10.'sunu düzenlediği ‘Bursa Ulusal Piyano Günleri', 1100 minik piyanistin katılımıyla düzenledi.

Bursa Kent Konseyi Müzik Eğitim Çalışma Grubu ile Dünya Müzik Derneği (DMD) işbirliğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda düzenlenen 10. Bursa Ulusal Piyano Günleri'nde minik eller piyanoda ustaları aratmadı. Piyano eğitimi alan 5-17 yaş arasındaki 1100 piyanist 3 gün boyunca gruplar halinde sahne alarak dünyanın en özel piyanolarından biri olan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na (BBDSO) ait Steinway&Snos marka piyanoda Ludwig van Beethoven'dan, Frédéric Chopin'e, Mozart'tan, Johann Sebastian Bach'a kadar yabancı ve Türk birçok ünlü bestekarın eserleri seslendirdi. Ailelerin duygusal anlar yaşadığı programda çocuklar performanslarının sonunda teşekkür belgesi ve madalya ile ödüllendirildi.

Programın açılında söz alan Bursa Kent Konseyi Başkan vekili Şuayip Toprak, bu yıl 10.'sunu düzenledikleri ‘Bursa Ulusal Piyano Günleri'nin Türkiye'de eşi ve benzeri olmadığını söyledi. Müzik Eğitim Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Akif Seçkin ile Dünya Müzik Derneği (DMD) Başkanı Levent Sezgin'e teşekkür eden Toprak, ‘Bursa Ulusal Piyano Günleri' yapılmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın büyük destek ve katkıları olduğunu söyledi.

Dünya Müzik Derneği (DMD) Başkanı Levent Sezgin ise ‘10. Bursa Ulusal Piyano Günleri destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Kent Konseyi'ne anne babalara, küçük piyanistlere, eğitmenlerine, BBDSO'ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Kent Konseyi Başkan vekili Şuayip Toprak tarafından miniklere katılım belgeleri ve madalyaları verildi.