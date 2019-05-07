Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonucunda listeye Bursa'dan giren tek market, Özhan Market oldu.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen araştırmanın saha çalışması 15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye İtibar Endeksi(TİE) Araştırması sonucun dal isteye giren tek Bursa'lı market Özhan oldu.

TİE'nin raporlama aşamaları ise Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü tarafından aktarıldı. Ülkemiz genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen yaklaşık 12 bin kişinin telefonla arandığını söyleyen Prof. Dr. Büyüklü,“Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu modeli Türkiye'nin yapısal özelliklerine uyumlu olarak yeniden düzenledik. Ülkemiz insanının çok önem verdiği güven ve gönüldaşlık kavramlarını da araştırmaya dâhil ederek 8 kademede itibarı ölçtük. Araştırma Türkiye örnekleri kabul edilen 26 bölgede, 78 ilde, 12 bin kişi aranarak yaklaşık 100 bin dakikalık CATI, yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılıyor” dedi.

Özhan'da öncelik müşteri memnuniyeti

Akaryakıttan GSM'e, bankacılıktan kozmetiğe, belediyelerden okullara, gıdadan sağlığa yaklaşık 30 sektörde gerçekleştirilen TİE Araştırmasında Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, Türkiye'nin perakende sektöründe listedeki yerini aldı.

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, ‘Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda en itibarlı markalar arasında olmak gurur verici. Bizim önceliğimiz her daim dostlarımızın memnuniyetidir. Onların yaşam kalitesini ileriye taşıyacak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Özhan dostlarının bize gösterdikleri itibar için sonsuz teşekkürler" şeklinde konuştu.