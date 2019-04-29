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Türkiye'nin en iyi mangala oyuncusu Bursa'dan çıktı

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca (TAZOF) düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası", Bursa’da gerçekleştirildi.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca (TAZOF) düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası", Bursa'da gerçekleştirildi.


Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY), Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle organize edilen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan öğrenciler kıyasıya yarıştı. 65 ilden 750 öğrencinin yarıştığı şampiyonada, mangala kategorisinde 12/14 yaş grubunda Bursa'yı temsil eden Osmangazi ilçesi Bisaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ramazan Talha Türkiye birincisi oldu.

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