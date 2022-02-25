Türkiye'nin en iyi sağlıklı yaşam ve güzellik merkezi ödülü Bursa'ya

2022 yılının en iyilerinin halk oylamasıyla ödüllendirildiği Gala Gecesi Etiler Akatlar Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yoğun ilgi ile karşılanan ödül gecesi Saadet Özsırkıntı ve Jess Molho ‘nun sunumuyla gerçekleşti.

Geceye adeta ünlü akını olurken Pelin Akil, şef Somer Sivrioğlu, Nilperi Şahinkaya, Yeşim Salkım ödül alan isimler arasında yer aldı. Organizasyonda ‘Türkiye'nin En İyi Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezi Ödülü'nü Suna Dumankaya Bursa sahipleri Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya aldı.

Aysuda Akbulut “Doğal ve geleneksel yöntemlerimizi yeni nesil teknolojik cihazlar ile buluşturduğumuz güzellik merkezimiz de herkes ilham kaynağı olmaya devam edeceğiz. Bize bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim ve bu ödülü hayalini kurdukları güzellikleri yaşamaları dileğiyle tüm kadınlarımıza ithaf ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Zeynep Kaya ise ‘İki Kadın girişimci olarak çıktığımız bu yolda 40 kişilik ekip ile çalışmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz' diyerek mutluluklarını dile getirdi.