Türkiye'nin ilk medikal simülasyon yarışmasını BUÜ'lü doktor adayları kazandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa 6 üniversiteden 18 takımın katıldığı Uludağ Medikal Simülasyon Savaşları'nın (USİM-WARS) kazananı BUÜ Tıp Fakültesi öğrencileri oldu. Bütün elemeleri başarı ile geçen öğrenciler, eylül ayında Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Sanal Hasta Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nın ülke genelinde ilk kez organize ettiği Uludağ Medikal Simülasyon Savaşları 2019 (USİM-WARS) yarışması büyük bir mücadeleye sahne oldu. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında 6 farklı üniversiteden 18 takımın yarıştığı organizasyonda finale Acıbadem Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi öğrencileri kaldı. Son ana kadar heyecanın yaşandığı etkinlikte BUÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ipi göğüslemeyi başardı.

BUÜ Tıp Fakültesi USİM Merkezi'nde düzenlenen tören ile öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Proje Genel Koordinatörü Prof. Dr. Züleyha Alper, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, finale kalan 3 ekibi de tebrik etti. Bünyesinde Simülasyon Merkezi içeren üniversitelerin yarışmada ciddi bir avantaj elde ettiklerini vurgulayan Rektör Kılavuz; “Üniversitemizde böyle bir merkezin bulunması, bizim öğrencilerimiz açısından da başarıyı arttıran önemli unsurlardan birisi olmuştur. Ben bu merkezi bizlere kazandıran ve süreç içerisinde görev yapan tüm yöneticilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Birinci olan öğrencilerimize Atina'da katılacakları yarışmada da başarılar diliyorum. Hepsinin yolu açık olsun” diye konuştu.

Proje Genel Koordinatörü Prof. Dr. Züleyha Alper, Mart ve Nisan aylarında ilk aşamalarını gerçekleştirdikleri yarışmada mücadele eden tüm takımları ve öğrencileri tebrik etti. Final kısmında ise başa baş bir mücadele yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Züleyha Alper, birinci olan öğrencileri tebrik ederek, projeye emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Türkiye'de ilk defa Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde düzenlenen USİM-WARS yarışmasında BUÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Mert Topcu, İlker Gökay Güney ve Oğuz Özorhan'ın oluşturduğu ‘Topçular' takımı şampiyon oldu. Birincilik elde eden öğrenciler, 2-3 Eylül'de Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Sanal Hasta Yarışması'nda (European Virtual Patient Challenge) Türkiye'yi temsil edecekler.