Türkiye'nin ilk Vlogger Akademisi başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 905 kişinin başvuru yaptığı Vlogger Akademi, 15 kursiyerle ücretsiz eğitimlere başladı. Alanında uzman isimlerden teorik eğitim alan adaylar, Bursa'nın tarihi mekanlarında yapılan uygulamada da kendi vloglarını çekti.

Gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkan sağlamak için geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Hayrettin, Kafalar, Danilo Zanna, Taklitman ve Gezimanya gibi takipçi sayıları milyonları aşan ünlü vloggerları gençlerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türkiye'nin ilk kurumsal Vlogger Workshop Akademisini hayata geçirdi. Sosyal medyada video içeriği üretmek isteyenlerin daha donanımlı hale getirilmesi ve bunun yanında üretilen içeriklerle Bursa'nın tanıtımının sağlanması amacıyla düzenlenen Vlogger Workshop Akademi'ye 905 kişi başvuru yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle eğitim verilecek 15 kişiyi seçmekte zorlanan seçici kurul, fikir ve konsept, sunum yeteneği, kreatif düşünce, bütünlük, özgünlük, dikkat çekicilik ve Bursa temasının işlenmesi gibi kriterleri değerlendirip, eğitim alacak adayları belirledi. 4 hafta sonunu kapsayacak şekilde her biri 4 saat süreli eğitimler başladı. Eğitimin teorik bölümünde Nikon Ülke Marka Elçisi Nezihi gözen, DJI Ülke Marka Elçisi Mustafa Erkatırcı, Vlogger Temsilcisi Serkan Yiğit ve Youtube MSN temsilcisi Yusuf Çaylı, sosyal medyada canlı yayın oluşturma, youtube'da kanal oluşturma, yayın planı hazırlama, kamera, ışık, renk bilgisi ve beyaz dengesi gibi konularda vlogger adaylarına bilgi verdi.

Uygulama tarihi mekanlarda

Tarih Başkenti Bursa'nın Osmanlı ilk dönem eserleri başta olmak üzere bütün tarihi ve kültürel mirasının sosyal medyada daha geniş yer bulmasına imkan sağlayacak eğitim programının uygulama bölümü ise tarihi mekanlarda gerçekleştirildi. Ulu Cami, Koza Han ve Tarihi Belediye Binası'nda çekimler yapan vlogger adayları, kendilerine has sosyal medya içerikleri oluşturdu. Adayların sahada oluşturdukları içerikler, bir sonraki derste konunun uzmanları tarafından incelenecek, varsa eksik noktaları ve hatalı çekimler konusunda adaylar bilgilendirilecek.