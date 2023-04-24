Türkiye'nin ilk yenilenebilir elektrikli araç şarj istasyonu Bursa'da açılıyor

Bursalı firma yeni hizmet binasını Türkiye'nin ilk ve tek ‘yenilenebilir elektrikli araç şarj istasyonu' ile açmak için gün sayıyor. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Gurur duyduğumuz Togg için gerekli enerjiyi güneşten sağlayacağız” dedi.

Güneş enerjisi santral (GES) imalatı ve montajında Türkiye'nin ilk ve tek TSE Belgesi sahibi olan TEK Enerji, İzmir Yolu'ndaki yeni binasın ile önemli bir ilke daha imza atacak.

“Togg'un enerjisini karşılamak gurur verici”

Yenilenebilir enerji alanında yatırımlara devam ettiklerini belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Uzman ekibimizle güneşten aldığımız enerjimizi, ülke ekonomisine katkıya dönüştürüyoruz. Montaj, bakım, projelendirme ve mühendislik hizmetlerine ek olarak güneş takip sistemi ve güneş enerjisi sistemleri (GES) satış ofisimiz ile İzmir Yolu'ndaki yeni binamızda bir ilke imza atacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye'nin ilk ve tek yenilenebilir elektrikli şarj istasyonu ile şehrimizde üretilen yerli ve milli otomobilimiz Togg başta olmak üzere tüm elektrikli araçların enerjisini güneşten karşılayacağız. Ülkemizin rekabetçiliğini artırmaya yönelik yatırımlarını desteklemekten dolayı çok gururluyuz” diye konuştu.

Bursa'da 154 firmaya 2,3 milyar liralık teşvik

Geçen yıl Bursa'daki GES yatırımları için 154 firmanın toplam 2,3 milyar TL yatırım teşviki aldığını da kaydeden İbrahim Şahintaş, “Devletimiz, GES yatırımlarına ciddi teşvikler sağıyor. Çatılarına GES kuran firmalar; öz tüketim ile enerji maliyetlerini düşürürken, yeşil enerji sayesinde doğayı da koruyor. Son zamanlarda özellikle sanayi bölgelerinde yoğun talep gören güneş enerjisi sistemleri; hem enerji maliyeti açısından sağladığı avantajlar, hem de sıfır emisyonun hedeflendiği Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum gereği sanayicilerimizin öncelikli gündem maddesi. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmak isteyen firmalar, enerji kaynaklarının en azından yüzde 40'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak durumunda. Yenilenebilir enerji tesisi bulunmayan firmalara uygulanan ek vergi yaptırımları da önemli. Teşvikler ve yaptırımlar göz önünde bulundurulduğunda GES yatırımlarının önümüzdeki dönemde daha da artması kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.