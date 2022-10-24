Türkiye'nin mantar avcıları Bursa'da buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından mikologlar, amatör mantar avcıları ve bu işe gönül verenler Bursa İnegöl'de buluştu. İnegöl ormanlarında mantar toplanıp bu mantarların özellikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İnegöl Belediyesi, güçlü bir besin kaynağı olmasına rağmen aynı zamanda zehirli türleriyle telafisi olmayan zararlara yol açabilen mantar konusunda bir farkındalık oluşturmak adına, yüzde 49'u ormanlarla kaplı olan ve mantar popülasyonu yüksek İnegöl'de “Mantar Toplama ve Tanıtım Etkinliği” düzenledi.

İnegöl Belediyesi, Cumartesi günü bölgede daha önce gerçekleşmemiş özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnsanlığın ilk çağlarından itibaren güçlü bir besin kaynağı olarak görülen ve tüketilen, ancak aynı zamanda zehirli türleriyle telafisi olmayan zararlara yol açabilen mantar konusunda hem vatandaşların bilgilenmesi hem de farkındalık oluşturulması adına “Mantar Toplama ve Tanıtım Etkinliği” düzenlendi. Yüzde 49'u ormanlarla kaplı olan ve mantar popülasyonu yüksek olan İnegöl'de Türkiye Mantar Avcıları grubu iş birliğinde mikologlar, amatör mantar uzmanları ve bu işe gönül vermiş grupların katılımıyla yapılan etkinlik, büyük ilgi gördü.

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan DOSTUM Tesisleri merkezli yapılan organizasyonda, Cumartesi sabahı ülkenin dört bir yanından mantar avcıları bir araya geldi. Buradan otobüslerle ormanlık alana götürülen mantar avcıları hem İnegöl'ün eşsiz doğasını keşfetme imkanı buldu hem de İnegöl ormanlarında mantarlar avcılığı yaparak çeşitli türlerde mantar topladı. Ardından av sonlandırılarak gün boyu toplanan mantarlar DOSTUM tesislerinde hazırlanan platformda sergilenmeye başlandı. Burada İnegöl ormanlarında bulunan mantarlar hakkında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıp hangi mantarların zehirli hangilerinin zehirsiz olduğu anlatıldı.

“Bizler ne yaptığımızı biliyoruz”

Mantar tanıtım etkinliğine Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Şehirlerin aslında çok önemli imkanları, fırsatları var. Bunlardan da farkında olan insanlar istifade edebiliyor. Bu organizasyon bölgemizde mantarla ilgili yapılan ilk etkinlik. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Dönem dönem bunlarla ilgili yaptığımız paylaşımlara da hoş olmayan yorumlar yapıldığını gördük. Bütün iş bitti de sıra mantara mı geldi gibi... Elhamdülillah bizler ne yaptığımızı biliyoruz, ne yaptığımızın farkındayız. Her türlü fikre saygı duyuyorum ancak biz ne yaptığımızın farkındayız” dedi.

“Bilinçsiz şekilde tüketildiğinde ciddi tehlike oluşturuyor”

İnegöl'de mantar ile ilgili yaşanan acı bir olaydan da söz eden Başkan Taban, “Geçtiğimiz günlerde bir ailemize ziyarette bulunduk. Bu ailemiz mantar toplamışlar ve küçük evlatları mantardan zehirleniyor. Bunun teşhisi ayrı bir konu. Uzun sürede teşhisi konuluyor ve sonrasında daha üst basamak hastanelere sevk ediliyor. Burada operasyonlar yapılıyor. Organ nakli gerçekleşiyor. Bu kızımız ömür boyu bir avuç hapı tüketmek zorunda” ifadeleriyle bilinçsizce tüketilen mantarın nasıl tehlikeli olduğunun da altını çizdi.

Türkiye'de 12 bin çeşit mantar var

Mantarın Allah vergisi doğal bir ürün olduğunu kaydeden Alper Taban, “Ormanlarda yetişiyor. Ama bilmediğiniz bir konuda adım atmanız tehlike. Bunun bir pazarı da var, bu pazarda bir ekonomik değer olarak da kullanmak mümkün. Biz de aslında bugün bir farkındalık etkinliği olarak bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ben çok değerli hocalarıma, uzmanlarımıza, şehrimize gelip bu alanda emek veren misafirlerimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizde 12 bin civarında mantar çeşidinden bahsediliyor. Üstelik bunların çok küçük bir kısmının envanteri çıkarılabilmiş durumda. Evimize sokup tüketebildiğimiz 200 çeşit mantar olduğu ifade ediliyor. Dünyada büyük talep gören, ekonomik değeri yüksek en az 15 çeşit mantar olduğu da biliniyor. İnegöl'ümüzün de yüzölçümünün yüzde 49'u ormanlarla kaplı. 48 saat içerisinde öldürebilen çeşitli mantarlar mevcut. Uzmanlara göre bu mantarlara dokunmak bile tehlikeli. Bizler de bugün Türkiye Mantar Avcıları, Amatör Mantar Avcıları ile birlikte güzel bir farkındalık gerçekleştirelim istedik. Şu anda da burada sergisi ve mantarların tanıtımı yapılıyor” diye konuştu.

Mantar Avcıları grubunun liderlerinden biri olan Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Yakup Erdem de kısa bir konuşma yaptı. Yıllardır mantar konusunda yaptıkları çalışmalar ve yazdıkları kitaplarla belli bir yere sahip olduklarını kaydeden Erdem, “Mantar, önemli bir besin kaynağıdır. Ancak zehirli olabilmesi nedeniyle tehlikeli de bir ürün. Bizi mantar bakımından zengin imkanlara sahip olan, mantar turizmi olarak adlandırılan mikoturizm açısından önemli potansiyele sahip İnegöl gibi özel bir lokasyonda ağırladıkları için Belediye Başkanımıza ve İnegöl Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.