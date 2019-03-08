Türkiye'ye örnek olacak projede geri sayım devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi, bütün eğitim birimlerini ortak derslerde buluşturacak ‘merkezî derslikler' inşâ ediyor.

2018 yılında temeli atılan projenin inşaatı sürüyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Üniversite Genel Sekreteri Kemal Demirel ile birlikte inşaatı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanan bina, öğrencilerin alacakları derslerin özelliğine göre donatılacak. Akıllı bina olarak tasarlanan proje sayesinde hem öğrencinin daha kaliteli eğitim alması hem de zaman ve mekândan tasarruf edilmesi sağlanacak.

Üniversiteyi 3. nesil üniversite vizyonuna paralel olarak yeniden yapılandıklarını söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Yeni binamız depreme karşı güvenli bulunmadığı için yıkılan Fen Edebiyat Fakültesinin yerine yapılıyor. Bizim mühendislik fakültemizde 8 tane aktif bölüm var. En basitinden matematik, fizik, kimya gibi dersleri görüyorlar. Her bölüme ayrı ayrı sınıflarda bu dersi işliyor. Bunun haricinde ihtisas, fen, ziraat fakültesinin öğrencileri de bu dersleri alıyor. Yaklaşık 7 binin üzerindeki öğrenciyi kapsıyor. Biz bunları 50 kişilik sınıflarda birçok hoca görevlendirerek gerçekleştiriyoruz. Ayrıca birçok sınıfı da işgal etmiş oluyoruz” dedi.

Avrupa'da birçok dersin merkezi derslikler de işlendiğinin altını çizen Ulcay, “Biz Amerika'dan veya diğer ülkelerden daha zengin değiliz. Merkezi derslik projemiz bittiğinde 50 kişilik sınıfları bir araya toplayacağız. En az 10 sınıfı bir araya getireceğiz. Böylelikle öğrenci hangi saati uygun ise, o saatte derse girebilecek. Artık öğrenci dersim çakışıyor sorununu bahane edemeyecek. Bunu ortadan kaldırmış olacağız. Temel dersleri ve bunların laboratuvarlarını merkezi dersliklerde toparlayacağız. Eski fen edebiyat fakültesinin bulunduğu alanda devam eden inşaat çalışmalarının yüzde 60'a yakınını tamamladık. İnşallah 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başlangıcına yetiştireceğiz. Öğrenci işlerine yönelik bir birimde burada bulunacak. Öğrenciler ve akademisyenler için kolaylığı ve zamanı tasarruflu kullanmayı ön plana çıkaracağız” diye konuştu.

Rektör Ulcay, binanın bodrum ve zemin kat dâhil toplam dört katlı olacağını aktardı. Ulcay, toplam 30 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezî derslik binasında ihtiyaca göre çeşitli büyüklük ve kapasitelerde 53 amfi, laboratuvarlar, öğretim üyesi odaları, idari birimler, toplantı odaları, öğrenciler için sosyal mekânlar, okuma salonu, kafeterya ve mutfak alanları ile terasların yer alacağını açıkladı.