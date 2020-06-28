Türkiye'ye örnek olacak tarım hamlesi

İlçenin sosyal ekonomik yapısını değiştiren önemli yatırımların yanı sıra Mustafakemalpaşa'da tarımla ilgili de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kanar tarafından kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün iklim, coğrafi koşullar, sulama sorunu ve yaban domuzları nedeniyle uzun yılladır atıl duran tarım alanlarında yapılan analizler sonucu bölgeye uygun, maliyeti düşük geliri yüksek ürünlerin ekimi yapıldı. Gençlerin yeniden köye dönüşlerini başlatan uygulamanın ilk yapıldığı pilot Kilik Köyü'nde bamya hasadı heyecanı yaşanıyor.

Bereketli ovası ve ilçeye özgü tarımsal ürünleri ile Mustafakemalpaşa adının Türkiye'nin en önemli tarım markası olması için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kuran Başkan Mehmet Kanar, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Başkan Mehmet Kanar, bir çok nedenden dolayı atıl bırakılan tarım arazilerinde ekiplerin yaptığı özle çalışma ile bölge şartlarına elverişli, maliyeti düşük, geliri yüksek ürünleri tespit etti. Bu kapsamda pilot köy olarak belirlenen ilçenin tarihi Osmanlı köyü Kilik'te çok uzun yıllardır atıl duran tarım arazilerinde bamya ekimi yapılarak önemli bir gelir kapısını açtı.

Killik köyünde hasat heyecanı yaşanıyor

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tarımsal kalkınmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında pilot olarak belirlediği orman köyü Killik'te bulunan atıl durumdaki tarım arazilerini üretime kazandırdı. Bamya ekimi yapılan Kilik köyünün atıl tarım arazileri şimdi çiftçilerin umudu oldu.

Osmanlı İmparatorluğunun kurucuları arasında yer alan Karakeçili Yörüklerinin yaşadığı Killik'te arazi koşulları, sulama suyu sorunu ve yaban domuzlarına karşı verdiği mücadele nedeniyle atıl durumdaki arazilerde şimdi hasat heyecanı yaşanıyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri, ilçeye 24 km uzaklıktaki Killik mahallesinde kullanılmayan tarım arazilerinin yapısı, coğrafi konumu ve iklim koşullarını analiz ederek maliyeti düşük kazancı yüksek ürünleri belirledi. En az seviyede su ihtiyacı olan ve yaban hayvanlarının zarar vermediği bamya ile Nisan ayında başlayan proje gençlerinde kentten köye dönüş yolunu açtı.

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz"

Atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Merkezden kırsala tüm gençlerimizin her zaman yanındayız. Gelecek nesillere iyi imkanlar sunmak için gayret ediyoruz. Atalarımızdan bize yadigar kalan bu toprakları iyi işleyip iyi ürünler yetiştirmek bizim en büyük görevimizdir. Gençlerimizin kentten köye geri dönüşünü sağlayarak tarımsal üretime katkı sağlamalarını istiyoruz" dedi.

Gençler köye dönmeye başladı

Başkan Kanar, emek harcanan yerden gerekli ürünün elde edileceğine vurgu yaparak "Yıllarca verim alınamayan arazilerden bugün bereket fışkırdığını görüyoruz. 50 dekar alanda düşük maliyet, iş gücü ve az miktarda su ile yetiştirilen bamya önümüzdeki haftadan itibaren hasat dönemine giriyor. Artık Killik mahallemizde bamya üretimi artacağı gibi çiftçilerimizin gelirlerinde büyük artış olacak. Bamya ile başlayan projemiz başka ürünlerle sürdürülecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun. şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ise hasadın başlamasına sayılı günler kala Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli personel, ziraat mühendisleri ve çiftçilerle birlikte üretime kazandırılan arazileri inceledi. Pektez, 2 dekar alanla başlayıp 50 dekara ulaşan bamya ekili arazilerdeki yüksek verimliliğe dikkat çekerek "üreticinin umudu bamya ile yeşerdi" dedi.