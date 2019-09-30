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Türkiye'yi otostopla gezecekler

Belçikalı turistler Türkiye’yi 4 ay otostop yaparak dolaşacak.

Belçikalı turistler Türkiye'yi 4 ay otostop yaparak dolaşacak.


Belçika'nın başşehri Bürüksel'den uçakla İstanbul'a gelen sörfçüler Domenigue Province (59) ile öğrenci Angelo teman (17), İstanbul'dan sırt çantalarıyla Yolava'ya intikal etti. Yalova'da Gökçedere, Termal, Kurtköy, Hamzalı ile Orhangazi'de Cihan, Yeniköy, Çakırlı ve Keramet'i gezen turistler, İznik'in Boyalıca Mahallesi'ne geldi. Bayalıcalılar turistlere çay ikram etti. Belçikalı turistler, Türk halkının çok misafirperver ve sıcakkanlı olduğunu, burada çadır kurup gece kaldıktan sonra yola çıkacaklarını söyledi. 4 ay boyunca otostopla Eskişehir, Afyon, Akşehir, Konya, Antalya'yı da gezecek olan turistler, daha sonra memleketlerine dönecek.

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