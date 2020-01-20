"Türkler Geliyor" filmine akıncı kostümleriyle gittiler

Meraklı bekleyiş sona erdi "Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı" Cuma günü vizyona girdi. Bursa'da filmin gösterildiği sinema salonuna akıncı kıyafetiyle gelen 4 arkadaş büyük ilgi gördü.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, fragmanları ve klibiyle büyük ilgi gören film, sinema salonlarında gösterime girdi. Film özellikle ‘Diriliş Ertuğrul' ve ‘Kuruluş Osman' hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Bursa'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonuna akıncı kostümüyle gelen Ayyıldız Mehteran takımından Timur Şenol, Muhammet Talha Demirci, Enes Erarslan ve İlyas Vasip sinema salonuna girerek “Türkler Geliyor” filmini seyretti.

Bazı günlerde farkındalık oluşturmak, Osmanlı'nın modasını yaşatmak için bu şekilde çıkıp etkinlikler düzenlediklerini belirten Timur Şenol, "Bugün de bu filmi izlemek için buraya geldik. Film malum Türkler Geliyor. Biz de o ruhu daha iyi yaşamak, iliklerimize kadar hissetmek için bu amaçla kostümlerimizi giyip buraya geldik, gayet güzeldi. Her mehterde muhakkak Osmanlı ruhunu yaşayanlar var ama biz biraz daha uç noktasındayız, daha iliklerimize kadar hissediyoruz bu Osmanlı ruhunu. Kendimize mehter içinde de deliler hatta 'delular' olarak telaffuz ediyoruz" dedi.

Şenol, izleyenlerin kendilerini görünce filmin parçası sandıklarını ifade ederken, Deliler ekibine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Vatandaşlar, film çıkısında kılıç gösterisi yapan ekiple hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.