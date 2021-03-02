Türklerin kıyafet zenginliği bu sergide

Osmangazi Belediyesi'nin ziyaretçi rekorları kıran eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yer alan ‘Türk Kıyafetleri' sergisi, müzeye gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Her biri sanat eseri kıyafetler dönemin yaşantısını ve ruhunu yansıtıyor.

Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde oluşturduğu ‘Türk Kıyafetleri' sergisi ile Türklerin kıyafet zenginliğini gözler önüne seriyor. Türklerde giyim geleneği ele alınan sergideki kıyafetler, dönemin yaşantısını ve ruhunu yansıtıyor. Giysi parçaları ve kullanılan aksesuarlar üzerinden ele alınan sergide bozkır yaşamının izlerini görmek mümkün. Sergide ayrıca 2014-2019 yılları arasında yayınlanan ve o dönem sadece Türkiye'de değil dünyada geniş izleyici kitlesine ulaşan Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncuların kullandığı kıyafet ve aksesuarlar da bulunuyor. Sergide kıyafetlerin yanı sıra Türklerin kullandığı pusat, balta, kalkan ve hançer gibi silahlar da yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sergideki kıyafetlerin zenginliğinin, modellerinin, kullanılan kumaşların, renklerin ve işlemelerin sergiyi gezen ziyaretçilerde büyük etki uyandırdığını ifade etti. Müzeye gelen tüm ziyaretçilere mutlaka sergiyi gezmelerini tavsiye eden Başkan Dündar, Türk Kıyafetleri sergisini gezen ziyaretçilerin zamana şahitlik eden giysiler içinde kendilerini tarihin içinde bulduklarını söyledi.