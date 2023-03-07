Türkmenistan'da yabancı ortaklı ilk özel havlu üretim tesisi Bursalı'dan

Türkiye'nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, küresel büyüme yolculuğuna devam ediyor. Türkmenistan'da yabancı ortaklı ilk havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza atan firma, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Türkmenistan'da 100 bin metrekarelik kapalı alanda yeni üretim modelleri geliştireceklerini belirterek, “Fabrikamızda 2023'ün ilk çeyreğinde iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahane faaliyete başlayacak ve ikinci fazda, havlu dokuma tesisi ile konfeksiyon tesisi de faaliyete alınacak” dedi.

Yatırım hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, sürdürülebilirlik odaklı ve katma değerli üretim stratejilerine uyumu bir şekilde büyüme yolculuklarına devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede Türkmenistan'daki yatırımlarına odaklandıklarını ifade eden Bursalı, “Küreseldeki operasyonel faaliyetlerimizi daha verimli hale getirme amacıyla Türkmenistan'daki yatırımımızı büyütme kararı aldık. Türkmenistan'da büyüme ve gelişmemizi sürdüreceğiz. Fabrika binamız hızla yükselmeye devam ediyor” dedi.

Türkmenistan'da tekstil sektöründe yabancı ortaklı ilk özel havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza attıklarını dile getiren Bursalı, “Burada 100 bin metrekarelik kapalı alanda yeni üretim modelleri geliştireceğiz ve yaklaşık bin kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Fabrikamızda 2023'ün ilk çeyreğinde iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahane faaliyetebaşlayacak ve ikinci fazda havlu dokuma tesisi ile konfeksiyon tesisi de faaliyete alınacak. Fabrikada ayrıca yıllık 12 bin ton iplik üretim büküm ve boya kapasitesi ile yıllık 10 bin tonhavlu dokuma ve konfeksiyon kapasitesi olacak” diye konuştu.

Bölgeye yapılan tekstil yatırımlarını uzun vadede arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Bursalı, Türkmenistan'da da başarılı projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Stratejik gelişim planları oluşturuyoruz

Rekabetin kendini fazlasıyla hissettirdiği ve hızla gelişen dünyada teknolojiyi yakından takip ederek yeni dünya düzenine uyum sağladıklarını ve yenilikçi ürünler geliştirdiklerini belirten Bursalı, “Dünya hızlı bir şekilde değişiyor ve firmamız yenilik odaklı projeleri ile değişimlere yön veriyor. Buna bağlı olarak da markalaşma çalışmalarımızın küresel düzeyde gerçekleştirilmesi için stratejik gelişim planları oluşturuyoruz. Sektörümüze yenilikçi çözümler getirmek, yeni nesil teknolojilerden faydalanmak ve yenilikçi projeler geliştirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.