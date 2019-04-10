Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mazbatasını aldı. Başkan Türkyılmaz mazbata sevincini Mudanyalılarla paylaştı. Mütareke Meydanı'ndan Mudanya Adalet Sarayı'na bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilirken, İlçe Seçim Kurulu'nda Türkyılmaz'a mazbatası teslim edildi. Mazbata töreninin ardından Adalet Sarayı'nın önünde meclis üyeleriyle birlikte beyaz güvercin uçuran Türkyılmaz, buradan yine belediye önüne kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay ile Mudanyalılar katıldı. Belediye önünde açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, “Burada emek var, sevgi var, barış, kardeşlik, cumhuriyet, özgürlük, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, hak, hukuk, adalet var. Bunu hep birlikte kazandık. Sözümüz vardı Mudanya'da güzel şeyler olacak Mudanya ile herkes gurur duyacak dedik. Mudanya'da güzel şeyler olmaya devam edecek. 30 Mart 2014'te aldığımız hakkımızı tüm hemşehrilerimizle birlikte kucaklaşarak, Mudanya'mıza hizmetlerimizi sürdürdük. Dinlenmemek üzere yola çıktık ve hiç yorulmadık. Bu süreçte destek olan herkese beni yetiştiren aileme teşekkür ediyorum. Mudanya kimliğine kavuşmuştur. Hemşehrilerim bilsinler ki emanet emin ellerde” diye konuştu.