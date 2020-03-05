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Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mirzaoba Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya geldi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mirzaoba Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi. İğne oyası kursunda eğitim gören kadınların ürünlerini inceleyen Türkyılmaz, kadınların üretimde önemli bir rol oynadığının altını çizdi.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Mirzaoba Mahallesi'nde İğne Oyası ve Kuran Kursu'nda eğitim gören kursiyer kadınları eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Çocuklarımıza torunlarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakalım” ifadelerini kullandı.


Mahalle Muhtarı Şenol Durgut, belediye meclis üyesi Ergül Batman, CHP Mudanya Kadın Kolları Başkanı Zeynep Bahçuvancı ve kadın kolları üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette kadınlarla sohbet eden Türkyılmaz, kadına şiddetin son bulmasını diledi.


“Çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakalım” diyen Türkyılmaz, ziyareti sırasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan şalları hediye etti.

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