Türkyılmaz'dan 78 yaşındaki çifte sürpriz

78 yaşına giren Birgül Kâhya'nın doğum gününü kutlayan Başkan Türkyılmaz, çok sevdiği kuşunu kaybeden İrfan Kâhya'ya da kuş hediye etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kendisinden mesajla babaannesinin doğum günü için sürpriz yapmasını isteyen Büşra Kâhya Tüysüz'ü kırmadı, âileye sürpriz yaptı. Koronavirüs tedbirleri gereği sokağa çıkma yasağı bulunan Birgül Kahya'yaİstanbul'da yaşayan torunu Büşra Kâhya Tüysüz sürpriz yapmak istedi. Geçtiğimiz hafta çok sevdiği muhabbet kuşu kaçan dedesi İrfan Kahya'ya da bir kuş hediye edilmesi ricasında bulundu. Başkan Türkyılmaz, kendisine ulaşan torunun bu dileğini yerine getirerek, 78 yaşına giren BirgülKahya'nın doğum gününü kutladı, çok sevdiği kuşunu kaybeden İrfan Kâhya'ya da kuş hediye etti.

Sürprizle şaşkına dönen Kâhya çifti, mutluluklarını dile getirirken Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti. Kâhya çiftine uzun ve sağlıklı bir ömür dileyen Hayri Türkyılmaz,

“Hepimizin daha fazla morale ihtiyacının olduğu bugünlerde küçük büyük demeden bütün hemşehrilerimizin taleplerine yanıt vermek bu dönemde en büyük görevimiz. Siz büyüklerimiz, başımızın tacısınız. Umarım doğum gününüzde, evde biraz olsun bile canınız sıkıldıysa sizleri mutlu edebilmişizdir. Sizlerin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için görev başındayız” ifadelerini kullandı.