Türkyılmaz'dan genel başkanlara açılış daveti

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Türkyılmaz, her iki genel başkanı Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına davet etti.

Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, nisan ayında yapılacak olan Yıldıztepe Yaşam Merkezi Projesi 1. etabının açılışına genel başkanları davet etti. İlk Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Türkyılmaz, Taş Mektep, Tirilye Sanat Evi, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, Girit Mahallesi Cephe Sağlıklaştırma ve Yıldıztepe Yaşam Merkezi projeleri ile diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İkinci ziyaretini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapan Hayri Türkyılmaz, Bursa ve ülke siyasetine dair gelişmeleri görüştüğü Akşener'i Yıldıztepe Yaşam Merkezi Projesi açılışına davet etti. İktidarın yerelden genele başarılı halkçı belediyecilik çalışmalarıyla geleceğine inandığının altını çizen Türkyılmaz, “Genel başkanımız gibi önceliği yurttaşlarımıza vererek, halkımızı en iyi hizmetlerle buluşturmaya, birlik ve beraberlikle yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Genel başkanlarımızı hizmete açacağımız Yıldıztepe Yaşam Merkezimizin açılışına davet ettim. CHP ve İYİ Parti'nin güç birliğiyle ülkemizin yarınları daha aydınlık olacak” ifadelerini kullandı.