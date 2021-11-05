Turnuvanın şampiyonu Temizlik İşleri Müdürlüğü

Nilüfer Belediyesi personeli arasında düzenlenen Fuat Sakarya Halı Saha Futbol Turnuvası'nda, finalde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü 4-1 yenen Temizlik İşleri Müdürlüğü şampiyon oldu.

Nilüfer Belediyesi'nde çalışırken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Fuat Sakarya adına 14 yıldır düzenlenen geleneksel Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası bu yıl da yapıldı. İki grupta 10 takımın mücadele ettiği turnuvada toplam 130 personel, 28 maçta, fileleri 211 kez havalandırdı.

Turnuvanın son günü çekişmeli ve keyifli maçlarla sona erdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün karşılaştığı final maçı, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncülük maçında ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü rakibi Özel Kalem Müdürlüğü'nü 9-6 yenerek turnuvayı üçüncülükle bitirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü futbolcusu Recep Ay attığı 16 golle turnuvanın gol kralı oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, belediye meclis üyeleri Adil Kayaoğlu, Mustafa Şenyurt ve Serkan Çalışkan tarafından verildi.