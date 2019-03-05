TUSAŞ'ın Ankara ve İstanbul dışındaki ilk Ar-Ge Merkezi Bursa'da açıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) İstanbul ve Ankara'daki merkezi dışında ilk kez Bursa'da hayata geçirdiği Ar-Ge Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı. İlk etapta 24 mühendislik öğrencisinin stajyer olarak eğitim gördüğü merkezde savunma, havacılık ve uzay sanayii alanında geleceğin uzmanları yetiştirilecek. Çalışmaları beğenilen öğrenciler stajlarının ardından TUSAŞ'ta çalışma imkânı yakalayacak.

ULUTEK Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, yüksek teknolojili katma değer sağlayan bütün ürünlerin bilimsel çalışma şartından geçtiğine işaret etti. Üniversitelerin ve teknoparkların ciddi bilimsel çalışmalara imza attığını söyleyen Prof. Dr. Oğuz Borat, bu kurumlara ayrılan kaynakların daha da yukarılara çekilmesi gerektiğini kaydetti. Görükle Kampusu'nda açılan Ar-Ge Merkezi'ne Bursa Uludağ Üniversitesi'nin, Bursa Teknik Üniversitesi'nin ve Yalova Üniversitesi'nin bilimsel katkılar sağlayacağını belirten Borat, “Bursa gibi sanayisi ve hizmet sektörü çok gelişmiş olan bir şehrin bu merkezin arkasında duracağına inanıyorum ve bu beni sevindiriyor. Bizler de kurum olarak Bursa'dan çok sayıda sanayi merkezi ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek şehir sanayicilerinin gerekse de bu üniversitelerin katkıları ile buradaki merkezimizin büyük çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Yakın zamanda da inşallah buradaki projelerin sonuçlarını göreceğiz. TUSAŞ benzeri kurumlar bilimsel yapı temelli çalıştığı için üniversiteler ile sürekli dirsek temasındadır. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde açtığımız bu merkezin de kurumumuza çok büyük hizmetler sağlayacağına inancım tamdır” diye konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise üniversitelerin Türkiye'nin millî kalkınma hamlesine en yüksek katkıyı sağlamak için gayret göstermesi gerektiğini vurguladı. BUÜ olarak Türkiye'nin içerisinde bulunduğu değişimi iyi okuduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “3. nesil üniversite vizyonuyla kamu ve özel sektör başta olmak üzere, toplumun tüm dinamikleri ile sürdürülebilirliği ve verimliliği esas alan işbirliklerini hayata geçirdik. Savunma Sanayii Başkanlığımız ile 2016 yılında başlattığımız proje kapsamında savunma sanayisi sektörüne nitelikli ve yetişmiş araştırmacı ve personel sağlanması için ortak çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin son dönemde yakaladığı teknolojik atılımlara önderlik eden kurumların başında gelen TUSAŞ da bu alandaki projelerimizde en önemli paydaşlarımız arasındadır. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak BTSO ve Büyükşehir Belediyesi ile kurduğumuz Teknoparkımızda TUSAŞ'ın kurduğu Ar-Ge Merkezi bu işbirliğinin en somut ve anlamlı adımlarından biridir. Bugün açtığımız merkezimizi Araştırma Vadisi projemiz dâhilinde önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir alana yayacağız. TUSAŞ Ar-Ge Merkezi için bin metrekarelik bir çalışma alanı üniversite olarak tahsis ettik. Kurum en kısa sürede bu alanda güzel bir yer oluşturacak ve çalışmalarına devam edecek” dedi.

Günümüzde asıl maharetin teknolojiye uyum sağlamakta değil, teknoloji üretmekte olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Bu merkezin önümüzdeki yıllarda kabuk değiştireceğini gördüğümüz otomotiv ve makine sektörüne önemli hizmetler vereceğini de düşünüyoruz. Türkiye'deki bu iki sektörün altyapı imkanı bakımında hızlıca uzay, havacılık ve savunma sanayiine dönüşmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Geleceği yakalamak adına özellikle Bursa'mızda yapılacak sektörel dönüşüm hamlesinde TUSAŞ Ar-Ge Merkezi'nin ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Bu firmalarımızın dönüşümlerini gerçekleştirecek kalifiye mühendis ihtiyacı için açılan merkezin bir şans olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de Bursa'ya çok önemli bir merkez kazandırdıkları için BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve TUSAŞ yöneticilerine teşekkür etti. Kurulan merkezlerin çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli faktörün insan kaynağı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Arif Karademir, “Öğrenci ve akademisyen anlamında bizler de Bursa Teknik Üniversitesi olarak Uludağ Üniversitesi'yle beraber elimizden gelen katkıları vermeye her zaman hazırız. İnşallah hep beraber, bağımsızlık savaşında mesafeler alırız” dedi.

TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Uludağ Üniversitesi ile yapılacak önemli çalışmalar için açılan Ar-Ge Merkezi'ni ilk adım olarak gördüklerini aktardı. Dünyanın artık bilgi çağında yaşadığının altını çizen Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, güçlü bir Türkiye için teknoloji alanında bilgi sahibi bir toplum yetiştirmenin çok önemli olduğunu belirtti.

TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu ise törende yaptığı konuşmasında açılan merkezin yapacağı çalışmalar hakkında genel bilgiler verdi. Merkez Müdürü Fidanboylu, Ar-Ge Merkezi'nde ilk etapta 24 stajyer mühendisin eğitim alacağını, bu rakamın gelecek yıllarda daha da artacağını söyledi. Fidanboylu, stajyerlerin beğenilmeleri halinde TUSAŞ bünyesinde personel olarak işe başlayabileceğinin de müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Törenin sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, misafirlere merkezi gezdirerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.