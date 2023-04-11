TUSDER Hatay için atakta

Hatay turizmini canlandırmak ve bölgenin mevcut şartlarına paralel tasarlanan projeleri yetkililerle paylaşmak üzere TUSDER Yönetim Kurulu üyeleri, Hatay'da temaslarda bulundu.

TUSDER yönetimi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile projenin detayları üzerine görüşmeler yaptı. Projenin, sosyopsikolojik destek sağlarken kadınlara iş gücü oluşturacağını, kültürel değerlerini Türkiye ve dünya çapında yaymalarını sağlayacağını belirten TUSDER Başkanı Melek Çubuk, “Kadınlarımız ile bölgenin kültürel mirasına sahip çıkacağız ve hayat vereceğiz. Projenin toparlanma sürecinin ardından yerel kalkınma modeli olarak sürdürülebilir turizm projesine yöneleceğiz. Bölgelerde yaşanan kayıplar, sadece insanlarımızın kaybıyla sınırlı kalmadı. Kadim kültüre sahip şehirlerin kültürel mirasları da kaybolma tehlikesi ile yüz yüze geldi. 'Miras: Hayat Veren Kadınlar' projesi ile Hatay'ın kültürel mirası olan el sanatları, motif ve renklerine sahip çıkarak kadın gücü ile kültürel mirası koruyacak ve yaşatacak bir proje başlatıyoruz" dedi.

Hatay ve çevresine yönelik, kısa vadede hayata geçirilebilecek ve Hatay turizmine can suyu olacak bu turistik rota, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve TUSDER iş birliğiyle hayata geçecek. Bölgede yaşamakta olan insanları rahatsız etmeyecek, tüm faktörler değerlendirilerek can suyu olacak bir rota çizilecek.