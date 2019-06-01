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Tutuşan ot balyaları güçlükle söndürüldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Ot balyalarının tutuşması ile başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Torsu tesisleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgedeki bir tarla içinde bulunan saman balyalarında nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile birlikte hızla yayıldı. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangına Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın arazinin yanında bulunan seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

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