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Tuvaletini yaparken uçurumdan düşen kişi öldü

Bursa’da dere yatağına tuvaletini yapmak isterken 20 metrelik yükseklikten düşen bir kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'da dere yatağına tuvaletini yapmak isterken 20 metrelik yükseklikten düşen bir kişi, hayatını kaybetti.


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Atlas köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte eğlenen 58 yaşındaki Fahri Tunca, tuvaletini yapmak için ayrıldı. Bulundukları alanın yanındaki çeşmenin arkasına geçen Tunca, yaklaşık 20 metreden dere yatağına düştü. Sesi duyan arkadaşları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, Tunca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Dere yatağına halatlarla inen ekipler, Tunca'nın cansız bedenini yukarı çıkardı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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