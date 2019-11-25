Tuz kalp yetmezliğinde en büyük unsur

Kalp yetmezliğinin ele alındığı konferansta hayat kalitesini yükseltmek için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapıldı. Acıbadem Bursa Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Coşkun, "Kalp yetmezliği kalp hastalarının kalbin pompalama performansının azalmasından ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Hastaların hayat tarzını ileri derecede bozmakta ve kalitesini düşürmektedir. Kalp hastalarının özellikle sıkı medikal denetim altında olmaları, ilaçlarını düzenli kullanmaları ve doktor kontrolünde olmaları çok önemlidir. Tuz kısıtlaması kalp yetmezliğinde en önemli durumlardan bir tanesidir'' dedi.

Acıbadem Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet uzmanı Esensoy ise şu ifadeleri kullandı:

"Kalp yetmezliği bir çok hastalığın sebebi olabilir. Kalp yetmezliği olan ve damar hastalıkları olan kişilerde beslenme önemli bir yer tutmaktadır. Tuz kısıtlanması, sıvı alımının sınırlı miktarlarda tutulması, potasyum desteğinin yeterli alınması, mikro (vitamin-mineraller) ve makro öğelerinin dengeli şekilde tüketilmeli. Karbonhidrat, protein, yağların olması gerektiği kadar alınması, vitamin minerallerin ihtiyaç halinde desteklenmesi oldukça önemli yer tutmaktadır. Kalp yetmezliği hastalarında rastladığımız kabızlık önlenmesi için ise beslenme tedavisinde posalı beslenmenin önemli yeri vardır” dedi.