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TVF Erkekler 1. Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Bigadiç Belediyesi: 0

TVF Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu 16.

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu 16. hafta maçında Bigadiç Belediyesi'ni 25-12, 25-21 ve 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti. Büyükşehir'in efeleri, aldıkları galibiyetle A Grubu'nda liderliğini sürdürürken, namağlup unvanını da korudu.


Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu 16. hafta maçında Bigadiç Belediyesi'ni konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar, 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk setinde baştan sona etkin oynayan Büyükşehir Belediyespor, seti 25-12 üstünlükle geçmeyi bildi. İki takımın da hata yüzdesinin fazla olduğu maçın ikinci setini yeşil-beyazlılar 25-22 önde tamamlarken, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son setinde de Bursa ekibi, rakibine öne geçme şansı tanımadı. Yeşil beyazlılar, 25-22 öne geçtiği üçüncü setin sonunda maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.


Aldığı sonuçla, galibiyet serisini 16 maça çıkaran Büyükşehir Belediyespor, puanını da 45'e yükselti. En yakın rakibi Beşiktaş'ın 3 puan önünde liderliğini sürdüren Bursa Büyükşehir, TVF Erkekler A Grubu 15. haftasında TFL Altekma takımına konuk olacak. 20 Ocak Pazar günü İzmir Atatürk-Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

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