'Übü Hep Übü' ayakta alkışlandı

Nilüfer Kent Tiyatrosu açık hava etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Übü Hep Übü' isimli oyun büyük ilgi gördü. Çağlar Çorumlu'nun rol aldığı oyunu, sanatseverler dakikalarca ayakta alkışladı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, kendi oyunlarının yanı sıra usta oyuncuların rol aldığı tiyatro oyunlarını da, Nilüfer Kent Tiyatrosu açık havada sanatseverlerle buluşturuyor. Etkinlikler kapsamında daha önce 'Yaşlı Kadın ve Papağan' adlı çocuk oyunu ile 'Şimdi Soruyorlar Bana Aziz Bu Hikâyeler Nerden' oyununun prömiyeriyle tiyatro tutkunlarının karşısına çıkan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, bu kez de 'Übü Hep Übü' adlı oyunu, Balat Atatürk Ormanı'ndaki açık hava sahnesinde konuk etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşturulan alanı dolduran yüzlerce tiyatro tutkunu, oyunu ilgiyle izledi. Çağlar Çorumlu'nun 'Übü' karakterini canlandırdığı oyun, izleyenleri güldürdü. Nilüferli tiyatro tutkunlarının ilgiyle izlediği “ Übü Hep Übü” adlı oyun, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Açık havada tiyatro keyfi devam edecek

Nilüfer'de yıldızların altında tiyatro izleme keyfi devam edecek. Murathan Mungan'ın şair Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı, başarılı oyuncu Reha Özcan'ın yıllar sonra sahneye taşıdığı tek kişilik oyun 'Bir Garip Orhan Veli' 12 Ağustos Çarşamba günü, Levent Üzümcü'nün rol aldığı 'Aziz Nesin Kabare' oyunu 19 Ağustos Çarşamba günü ve Sumru Yavrucuk'un rol aldığı 'Shirly' adlı oyun da 29 Ağustos Cumartesi günü Balat Atatürk Ormanı'nda ana sahnede Nilüferli tiyatro tutkunlarıyla buluşacak.

'Yaşlı Kadın ve Papağan' adlı çocuk oyunu, 7-14-21-29 Ağustos tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı'nda, 4-11-18-25 Ağustos tarihlerinde de kentin kırsal mahallelerinde sahnelenmeye devam edecek.